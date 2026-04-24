プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 ロンメルSKとRFC Liegeの第1戦が、4月24日03:30にソブリン・スタディオンにて行われた。 ロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRFC Liegeはエリック・ヌジョ（DF）、D’Ostilio Jonathan（DF）、Bruggem