英・ロンドン発ファッションカルチャー誌「i-D Magazine」が、ビューティ専門ZINEを出版した。創刊号の表紙には南アフリカ出身のミュージシャン タイラ（Tyla）を起用。i-D Magazine公式Facebookによると、オンラインとプリント（冊子）の両方で公開するという。現在、オンラインでは公式ウェブサイト上で確認することができる。【画像をもっと見る】公式ウェブサイト上では、タイラのヴィジュアルや音楽性、人格に深く焦点を