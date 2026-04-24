■日ギア 1,526円(+300円、+24.5％) ストップ高 日本ギア工業 [東証Ｓ]がストップ高。岡野バルブ製造 [東証Ｓ]が22日の取引終了後に26年9月期業績予想の上方修正を発表したことを受けて、同じく原発関連銘柄である同社にも好業績期待の買いが入ったようだ。岡野バは、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所2号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力