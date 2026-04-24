お笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎（40）が、23日深夜に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。体重が125キロあった当時の悲しいエピソードを語った。今回は「卑屈自慢グランプリ」を開催。卑屈な思い出を笑いに昇華させる企画を行った。盛山は「清潔感って大事ですよね」と切り出し、最高体重が125キロだった当時のことを振り返った。「もっと太ってて、もっと長髪で汚らしかった。今も汚い