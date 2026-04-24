G13競走に計6頭の日本馬が参戦する香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）は23日、出走馬＆枠順が確定した。2年連続で「チェアマンズスプリントプライズ」に参戦するサトノレーヴはシャティン芝コースで追い切って力強い動き。絶好の仕上がりを印象付けた。「チャンピオンズマイル」出走のシュトラウスもこの日、芝コースで追い切りを消化。モレイラのリードでスムーズな動きを見せた。当日、JRAが3競走の馬券を発売する。