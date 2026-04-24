◇セ・リーグヤクルト2−0広島（2026年4月23日マツダ）ヤクルトは23日、広島に2―0で競り勝ち、4カード連続の勝ち越しを決めた。4月中の貯金10到達は日本一になった97年以来29年ぶりとなった。ドミンゴ・サンタナ外野手（33）が0―0の5回2死一塁から右中間へ先制の決勝5号2ラン。今季開幕から全試合で2番に座る大砲が、打線をけん引した。打てば勝つ。恐怖の2番サンタナが躍動した。5回。相手先発の岡本の直球を右中間最