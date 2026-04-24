◇セ・リーグヤクルト2−0広島（2026年4月23日マツダ）ヤクルトの守護神キハダが初登板から10試合連続セーブで自らのプロ野球記録を更新した。2点差の9回を任されて2奪三振を含む打者3人斬り。5投手による零封リレーを完成させ「自分がやることを毎日やるだけ。幸せというか、いつも通りいい感じ」と胸を張った。セットアッパーの右腕リランソが上半身体幹部分の違和感で登録外。ブルペンの窮地にも「勝利のために、準備は