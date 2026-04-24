マスカレードボールは枠順抽選会で真っ先に名前を呼ばれた。6番枠を引いた手塚久師は「内過ぎるよりはいいかなと思います」とイメージ。追い切り翌日のこの日は厩舎周りの運動で汗を流した。「追い切った後にカイ食いも戻ってきたし、当日に向けて状態がアップしていく感じ」と好感触。香港はもうすぐ雨期で金曜、土曜と天気予報に傘マークがちらつき、日曜は晴れる見込み。過去8戦は全て良馬場で高速決着にも対応した。「当日