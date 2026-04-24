バイオリニストの高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之氏（91）がCDデビューする。亡き妻への感謝を込めたシングル「君のいない朝がくる」を6月10日発売。5月18日の誕生日を経て、92歳での挑戦となる。次女のちさ子は、父のCDデビューについて「母が生きてたら絶対反対したと思う。だけど、母のことを歌っていると聞いて大変驚いた。なんにせよ、元気で長生きしてくれているのは子孝行なので邪魔をするつも