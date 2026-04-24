相模原市は本年度から５歳児健康診査を始める。５歳は言葉の理解力や集団適応といった社会性が高まって発達障害の特性を見つけやすい時期とされ、就学前の段階でより早期の支援につなげる狙い。市の乳幼児健診は従来は法定の「３歳半」が最後のタイミングとなり、小学校入学直前の「就学時健診」まで約２年の期間が空いていた。市は、国も普及を目指している５歳児健診を加えることで各家庭が安心して就学に備えられるよう必要