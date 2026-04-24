開幕から24回を投げて自責点1今季から二刀流に本格復帰した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、投球面で圧倒的な活躍を見せている。開幕からここまで24回を投げて自責点はわずか1。米記者が「サイ・ヤング賞を獲りに来ている」と絶賛すると、現地ファンからは同意の声が相次いでいる。大谷は22日（日本時間23日）の敵地ジャイアンツ戦では、6回5安打無失点、7奪三振の快投。100マイル（約161キロ）のストレートとスプリ