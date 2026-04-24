ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『モンスターズ・インク』が、TBS系にて5月4日21時から放送されることが決まった。【写真】日本初上陸「ピクサーの世界展」を一足先に体験！ウッディたちキャラクターの目線で楽しむ没入型空間に感動＜取材レポ＞ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとして2001年公開、翌年に日本で公開された本作は、最強の“怖がらせ屋コンビ”による冒険ファンタジー。