元ＡＫＢ４８のタレント・大島麻衣（３８）が、衣装姿をアップした。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「昨日のボートレース初日ありがとうございました。無事的中で終われてよかった。初日から予想の難しい気候でしたがとても楽しいレースばかりでした！」と、ボートレースの番組に出演したことを報告。その時の衣装を紹介した。レースの重ね着に、フリルのスカートを合わせたガーリーコーデ。フォロワーは「良い女