◆米大リーグダイヤモンドバックス―ホワイトソックス（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・ダイヤモンバックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、新人選手では史上初の６試合連続の１１号を目指す。記録達成なら、ホワイトソックス、そして昨年大谷翔平（ドジャース）が作った５試合連続をも塗り替えるトリプル新記録となる。第１打席は空振り三