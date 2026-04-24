今日24日ごろ、金星と天王星が最接近します。さらに、プレアデス星団とも接近し、印象的な星空を楽しめます。今夜は、日本海側を中心に晴れる見込みで、星空観察には良い条件となるでしょう。西北西の空が開けた場所で観察するのがおすすめです。金星・天王星・プレアデス星団が接近4月下旬の夕方から夜にかけて、西北西の低い空で、宵の明星の金星と天王星が大接近して見えます。最接近は今日24日ごろで、両天体の間隔は1度未満ま