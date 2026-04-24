海外初参戦のジューンテイクは吉川潤オーナーが枠順抽選へ。7番目に引いて7番枠に決まった。武英師は「外がいいと思っていた。スタートを切ってから勢いがつくまでに時間がかかるので、この子の特性を考えれば最高の枠かなと思います」と笑みを浮かべた。モレイラが騎乗した前日の最終追いはゴール入線後に下馬したが物見しただけで獣医師のチェックでも異常なし。「非常にいい動きだった。少し物見してピタッと止まったが、そ