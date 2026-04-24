ジョバンニは杉山晴師が枠順抽選会に臨み、2番目に引いて大外8番枠に入った。杉山晴師は「正直、内枠が欲しいとは思っていました。少頭数（8頭立て）で良かったな、という感じです」と前を向く。この日も師が騎乗し、オールウェザーを周回。「初の海外遠征なのでベストのコンディションとまではいかないかもしれないけど可能な限り走れる状態にして当日を迎えたいと思います」と意気込みを口にした。