人馬の呼吸がぴったり合った。シュトラウスはモレイラを背に芝コースへ。ゆったりキャンターに下ろすなど難しい気性を考慮し、細心の注意を払った。3角過ぎからスピードを上げ、直線グンと加速。しまいシャープな脚さばきで6F82秒0〜2F22秒6を刻んだ。稽古を見守った武井師は「日本でしっかりやってきたので、そこまでやる必要はないと思っていた。ジョッキー騎乗で必要なら追ってもらって、との指示。凄くいい追い切りでジョッ