ジャンタルマンタルは8番目に引いて6番枠に入った。枠順抽選に臨んだ松井助手は「内過ぎず外過ぎず、ちょうどいい枠が当たったと思います」と納得の表情。追い切り翌日のこの日は厩舎周りの運動で体を動かした。「今朝の雰囲気も変わらずいい。馬体重も前走（500キロ）と同じくらい。やりたい調教を進めながら、いい状態で来ています。順調に当日を迎えたい」と本番を見据えた。