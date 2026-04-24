◇パ・リーグ楽天3−2日本ハム（2026年4月23日エスコン）自らのバットでバースデーを祝った。楽天・伊藤光が、2│1の6回1死満塁で、2番手・生田目の148キロツーシームにバットを折られながらも執念の中前適時打。24年9月26日以来、574日ぶりで、26打席目での移籍後初打点に「思い切って振った結果。いいところで1割（打率・143）が出ました」とジョーク交じりに喜んだ。チーム最年長野手はこの日が37歳の誕生日。第1打席