開幕約1か月でハイペースで打ち続けている村上(C)Getty Images「成功できないかもしれない」と嘆く指摘も世間の見方を覆す怒涛の活躍が続いている。ホワイトソックスの村上宗隆だ。野球人生の“念願”を叶えたルーキーイヤーの出足は最高そのものだ。5試合連続アーチを放った現地時間4月22日のダイヤモンドバックス戦までに24試合に出場している村上は、打率.256、10本塁打、19打点、長打率.622、出塁率.404、OPS1.026のハイア