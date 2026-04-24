米G1オールドフォレスター・ターフクラシックS（5月2日、チャーチルダウンズ）からここに目標を切り替えたシンエンペラー（牡5＝矢作）は新コンビ岩田望が初コンタクト。ホウオウアートマン（4歳3勝クラス）とのCWコース併せ馬は3馬身半先行し、直線は外を回ってラスト1F11秒1（6F83秒1）で3馬身先着した。岩田望は「いい馬です。1週前なので、ある程度しっかり負荷をかけて、との指示。動きは良かったです」とうなずいた。岡