DeNAのドラフト4位左腕・片山が、25日の巨人戦でプロ初登板初先発する。開幕は2軍スタートも、ファーム・リーグでは5試合で3勝0敗、防御率2・70。デュプランティエやコックスら先発陣に故障者が相次ぐ中で巡ってきたチャンスに「1軍で投げることを目標にプロに入ってきたので、ワクワクしてます」と心境を明かした。27歳のオールドルーキーに相川監督も「新しい選手が力になってほしい」と期待を寄せる。この日の阪神戦は雨