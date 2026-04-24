上半身を痛めて離脱中のDeNA・筒香が横浜スタジアムを訪れ、現在の回復状況について説明した。19日に出場選手登録を抹消され「（患部は）良くなっている。チームに迷惑をかけているので、一日でも早く帰って来られるように」と早期復帰に意欲を示した。チームは5連勝で勝率5割に復帰と勢いに乗っている中、主将として「やるべきことをきっちりやらないといけない。ベイスターズらしさを出しつつ、隙を見せずにいけば何も問題