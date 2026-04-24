◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続弾の歴史的一発を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場した。3回1死一塁の第2打席は、3ボールから内角の速球系を振り抜いて右前打だった。初回の第1打席は空振り三振。前日の5試合連続でメジャー新人最長タイ記録と、史上7人目の球団最