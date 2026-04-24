ダイヤモンドSで重賞初制覇を飾ったスティンガーグラス（牡5＝友道）は初コンビのレーンを背にCWコース併せ馬。先導役のベトルス（5歳3勝クラス）を追走してゆったり入り、直線は内からラスト1F11秒4（6F85秒9）と鋭く伸びて併入した。レーンは「リラックスしていたし、直線いい反応を見せてくれました。全体的な動きも良かったです」と好感触。友道師は「（転厩初戦の）前走は調教で行きたがる面を見せていたので長距離がどう