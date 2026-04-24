今週のJRA・G23競走の出走馬が23日、確定した。関西馬リアライズルミナスはオークスTR「第61回フローラS」で出走メンバー唯一の木曜追い。迫力満点の動きで坂路を駆け上がり、仕上がりの良さをアピールした。初勝利を飾った前走から1F延長でも陣営は自信あり。桜花賞＆皐月賞のダブル制覇を飾り、勢いに乗っている松山弘平（36）との再コンビでタイトルを狙う。雨が降り続けた栗東。未勝利Vから挑む関西馬リアライズルミナスは