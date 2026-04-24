「第57回マイラーズC」で4走ぶりの芝レースに挑むシックスペンスが木曜追いを行い、Wコース単走で軽快なスピードを披露した。定年解散した国枝栄厩舎からの転厩初戦。馬なりで5F66秒2〜1F11秒5と上々のタイムで駆け抜けたが、山崎助手は「左に流れる面があり、走りの内容は納得いかない。現時点では体のシャープな切れは見られない。この体で走れるかどうかを判断しなければならない」と慎重な姿勢を示した。G23勝馬が久々の