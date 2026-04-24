巨人は開幕から２１試合で２０通りの打順を組み１２勝９敗。阿部慎之助監督（４７）は休養日の２３日、外国人の打順について考えを巡らせた。若手を積極起用しながら日々、ベストオーダーを模索する。その中でキャベッジ、ダルベックは「離した方がいいかな」と主に２、４番で分離。得点力アップへ「キャベック」コンビに期待がかかる。不動の「３番・遊撃」だった泉口が２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に当た