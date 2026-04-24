韓国人気グループ「２ＰＭ」のオク・テギョン（３７）が２４日、韓国・ソウル市内で長年交際する一般女性と結婚式を行う。テギョンは昨年１１月に自身のインスタグラムに直筆のメッセージを投稿。「長い間私を理解し信じてくれた一人の人と、一生を共にすると約束しました。お互いに心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と結婚することをファンへ報告し、「今の私があるまで、変わらぬ気持ちで応援