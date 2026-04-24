アザレア賞3着から臨むカットソロが木曜追い。坂路単走で4F58秒0〜1F13秒4をマークした。荒木助手は「日曜に時計（坂路4F52秒9〜1F12秒8）を出しているし、水曜に追い切ると木曜は運動、金曜が輸送なので乗ることができない。毎日乗って体を動かしたい意図もあります」と説明。「ようやくダクを踏めるようになり、これからの馬ですけど、この現状でどこまでやれるかですね」と期待を込めた。