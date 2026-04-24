皐月賞13着カヴァレリッツォ（牡＝吉岡）は西村淳との新コンビでNHKマイルC（5月10日、東京）を予定。シルクホースクラブが発表。京成杯9着アクセス（牡＝上村）は岩田望との新コンビで京都新聞杯（5月9日）。