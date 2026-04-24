【競馬人生劇場・平松さとし】先週、行われた皐月賞（G1）を制したのはロブチェン。騎乗した松山弘平騎手はスターアニスの桜花賞（G1）に続き、2週連続での3歳クラシック競走制覇となった。ともに順調なら次走では2冠目、すなわち牝馬はオークス（G1）、牡馬はダービー（G1）を目指すかと思われるが、さかのぼること半世紀以上、この春の3歳クラシック4冠をコンプリートした騎手がいた。菅原泰夫騎手（後に調教師＝引退）だ