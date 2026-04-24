阪神・高橋は先発予定だったDeNA戦の降雨中止を受け、横浜スタジアムで汗を流した。キャッチボールなどで軽めの調整。「（中止になっても）特に変わらずです」。9年目の今季はここまで3試合に登板して無傷の2勝。防御率0・38と2完封はリーグトップを誇り好調を維持している。4月までにシーズン3度の完封勝利を記録すれば球団左腕では初。現時点で次回登板は不明ながら快挙の可能性を残す30歳は「（先発の仕事を）しっかり果