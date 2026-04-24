timeleszの菊池風磨（31）が23日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜深夜0・15）に出演。ゲスト出演したタレントのホラン千秋のコメントにがっかりする場面があった。この日は、食べた食材が「高級」か「激安」かを当てる人気企画「ピンキリ人狼」を放送。最初の問題が「馬刺し」と伝えられると、ホランは「馬刺しなんか1回食べたことあるかどうかぐらい。食べない」と自信なさげだった。さ