「ロッテ（降雨中止）オリックス」（２３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が２３日、１軍に初合流。「バッティングは期待してもらっている部分もあると思うのでそこはしっかり。守備走塁も含めできることはどんどんやっていきたい」と目を輝かせた。ファーム東地区ではリーグトップの１６打点。チームトップの３本塁打、打率・３０８と好成績を残す。「打てなかっ