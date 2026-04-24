3月1日の中山9Rで落馬負傷し、第3腰椎椎体骨折で休養していた菅原明良（25＝美浦・フリー）が5月2日の東京競馬で実戦復帰する。23日、師匠の高木師が明かした。25日から調教に騎乗予定で「順調に来ています」と状態を伝えた。