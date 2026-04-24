ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心投手（２７）＝ホンダ＝が２３日、１軍に初合流した。２５日の巨人戦（横浜）でプロ初登板初先発することが濃厚だ。片山は練習後に取材に応じ「１軍で投げることを目標にしてプロに入っていますので、ワクワクしています」と心境を語った。制球力に優れた左腕で、２軍戦では５試合に登板し３勝０敗、防御率２・７０。開幕ローテを担った６投手のうち、デュプランティエとコックスがコンディシ