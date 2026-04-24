女優の黒島結菜（29）と北川景子（39）が23日、都内で映画「未来」（監督瀬々敬久、5月8日公開）のトークイベントを行った。世の中の不条理に翻弄（ほんろう）されながらも、生きる希望を見いだそうとする人々を描くミステリー。黒島は、生きる上で支えになったことを問われ「母の言葉」と回答。「10代で東京に出てきた頃、うまくいかなくてつらいと思う時期があった。母に電話をしたら“いつでも帰ってこられるんだから”と言