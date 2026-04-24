阪神・森下翔太外野手（25）はDeNA戦（横浜）が降雨中止となった23日、甲子園球場でのアーチ量産を誓った。既に今季目標を「30本塁打以上」と公言。大台到達へ向けて新たに設定した数字をスポニチ本紙だけに明かした。自らに課したノルマは聖地で「15本塁打」。目下リーグトップの7本塁打、打率・326、18打点。絶好調男が92年のラッキーゾーン撤去後、日本選手では2人しかクリアしていない難関に挑む決意だ。志は高ければ高い