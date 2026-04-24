【阪神・藤川監督語録】▼中川が降格チームのバランスです。中川は実際スタメンで出た時は凄くいい役割をしている。打順が後ろに入るので、勝負を避けられたりして、その中で四球を2つ選んだりしていた。彼が合うような左投手の相手先発も少なくて。それがバランスですよね。▼リリーフは難しい（石井が）いても、多分同じだったと思いますよ。野球も相手も変わっているし。昨年までいた選手がみな好調かどうか、全球団を