阪神の中川勇斗捕手（２２）が２３日、今季初の出場選手登録抹消となった。初めて開幕１軍の切符を手にし、開幕スタメンも勝ち取ったが、今季ここまで１０試合に出場してわずか１安打。打率・０５３と不振に苦しんでいた。同日、ＳＧＬで行われた２軍の残留練習に合流した中川は「最短で１軍に戻れるように頑張ります」と覚悟を示した。打撃復調に向けては「もう思いっ切りいくだけ」と単純明快。レベルアップすることは「全部