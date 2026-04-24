阪神・藤川監督がWBCトリオへの「計画的メンテナンス」に乗り出した。DeNA戦が降雨中止になった横浜スタジアム。雨音が響くベンチに腰を下ろした指揮官は、佐藤輝、森下、坂本のコンディション管理の必要性を説いた。「WBCのメンバーは（2月の）キャンプを送れていないので、佐藤も森下も（今は）パフォーマンスが良くても長くパフォーマンスを出すことにおいては、ああいう国際大会があると選手はしんどくなる」打撃3部門を