「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）元世界３階級制覇王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、相模原市の所属ジムで公開練習を行った。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝との大一番に向けて「たくさんの武器をチームに授けてもらった」と予告。報道陣約１００人が集まる中、井上陣営も大橋ジムから大橋秀