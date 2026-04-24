阪神・茨木の再調整が決まった。プロ初先発となった9日ヤクルト戦では6回無失点に抑えてプロ初勝利。しかし前日22日DeNA戦では4回2/3を5失点だった。この日も横浜スタジアムで練習した21歳右腕は「しっかり（2軍で）やれることをやって、質と精度を上げたい」と再起を誓った。また、中川と嶋村も出場選手登録を抹消。嶋村は代打出場した21日DeNA戦でプロ初安打を放ち、そのまま捕手として出場も1イニング6失点と課題が露呈し