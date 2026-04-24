阪神のバッテリー立て直しに向け、梅野に白羽の矢が立った。前日22日までのDeNA2連戦は29被安打、23失点と投手陣が打ち込まれる中で1軍に緊急合流。24日にも今季初めて出場選手登録される予定だ。13年目、出場1105試合のキャリアと経験で強力投手陣復活に力を尽くす。横浜スタジアム入り直前に、試合は降雨中止が決定。練習後に慌ただしく帰阪することになったが、「仕方ない？その通り。精いっぱいやるだけ。以上です」と明る