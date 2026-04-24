ラグズデールの来日初昇格が決定的となった。前日22日のDeNA戦で4回2/3で5失点を喫した茨木が出場選手登録を抹消。代わって新助っ人が、24日にも1軍に合流する。開幕は2軍スタートも先発調整を続けており、ここまでファーム・リーグでは登板4試合すべてで先発。150キロ超の直球と落差の大きいカーブを武器に、19回2/3を投げて防御率2・29を誇っていた。前日22日の四国・徳島戦（交流試合）では先発で4回3失点。この日は、SGL尼