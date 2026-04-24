阪神の工藤が苦しむ救援陣の救世主に名乗りを上げた。2年目の今季はここまで登板は2試合ながら計3回無失点で5奪三振。前日22日DeNA戦はドリス、21日の同戦はモレッタが敗戦投手となった。ブルペン陣の不調が露呈。その苦境に24歳右腕は「気持ちで投げていた。今は打者に向かって落ち着いて投げられている。（相手打者の）スイングの仕方だったり、観察しながら投げられています」とアピールを誓った。