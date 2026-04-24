６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨むサッカー日本代表に向けて「広島からエールを送る会」が２３日、広島市内のホテルで行われた。Ｊリーグ広島の選手、監督として活躍した森保一監督（５７）は約３００人の参加者から激励を受け、「最高のエールをいただきました。Ｗ杯の目標は優勝。これまでの広島の力をいただきながら挑んでいきたい」と決意表明した。以下、一問一答。◇◇−森保監督にとって広島とは。「