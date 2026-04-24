「大相撲・春巡業」（２３日、府中市立総合体育館）小結熱海富士（伊勢ケ浜）に新たな“伸びしろ”が見つかった。足を出す際、指が浮いていることが判明した。稽古中に部屋付きの楯山親方（元幕内誉富士）の元に向かった熱海富士。親方が手にするスマホの映像を確認した。親方は「きのう指が浮いていると伝えた。本人は気づいていなかったので動画を撮って自覚させようとした」と説明した。２２日の巡業で高田川巡業部長（